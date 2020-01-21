Фетисов: от Матыцина требуется профессионализм и умение общаться

Знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов поделился мнением о назначении президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олега Матыцина министром спорта России.

«Если Олег Матыцин взялся за дело, понимая, что ситуация очень непростая, то он ещё должен понимать, что это не только внутренняя история, но и внешняя, которая требует и профессионализма, и умения общаться. Надеюсь, что он принял решение, понимая всю ответственность, которая на него сейчас ляжет: ответственность, связанную с будущим российского спорта, молодыми ребятами, которые должны понимать, что тренируются не зря», — приводит слова двукратного олимпийского чемпиона «Чемпионат».

Фетисов напомнил, что во многом благодаря Матыцину Казань получила право организовать летнюю Универсиаду в 2013 году.

Ранее сообщалось, что президент КХЛ Дмитрий Чернышенко занял должность вице-премьер-министра России.