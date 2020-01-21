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Фетисов: от Матыцина требуется профессионализм и умение общаться

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Знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов поделился мнением о назначении президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олега Матыцина министром спорта России.
Фетисов: от Матыцина требуется профессионализм и умение общаться
  • АГН «Москва»

«Если Олег Матыцин взялся за дело, понимая, что ситуация очень непростая, то он ещё должен понимать, что это не только внутренняя история, но и внешняя, которая требует и профессионализма, и умения общаться. Надеюсь, что он принял решение, понимая всю ответственность, которая на него сейчас ляжет: ответственность, связанную с будущим российского спорта, молодыми ребятами, которые должны понимать, что тренируются не зря», — приводит слова двукратного олимпийского чемпиона «Чемпионат».

Фетисов напомнил, что во многом благодаря Матыцину Казань получила право организовать летнюю Универсиаду в 2013 году.

Ранее сообщалось, что президент КХЛ Дмитрий Чернышенко занял должность вице-премьер-министра России.

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