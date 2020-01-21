Президент КХЛ Чернышенко занял должность вице-премьер-министра России

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко указом президента Владимира Путина назначен вице-премьер-министром России.

Президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин будет иметь девять заместителей, среди которых и действующий президент КХЛ.

Чернышенко также является генеральным директором и председателем правления «Газпром-Медиа». 51-летний функционер работает в КХЛ с 2014 года, сменив на этом посту Александра Медведева.

Ранее сообщалось, что в КХЛ планируют изменить формат проведения Матча звёзд.