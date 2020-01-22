Игонин считает, что Кокорину уже не удастся заиграть в Европе за топ-клуб

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Бывший футболист «Зенита», а в настоящее время депутат законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин высказал мнение о перспективах Александра Кокорина заиграть в одном из топ-клубов.
Игонин считает, что Кокорину уже не удастся заиграть в Европе за топ-клуб
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Может ли он ещё оказаться в топ-клубе? Думаю, да. В том же «Зените» мы ещё можем его увидеть. Что касается Европы, то тут, думаю, о топ-клубе речи не идёт. Возможно, что-то и получилось бы раньше, когда он был на пике формы, но теперь время упущено. Но вообще в этом плане многое зависит не только от возможностей Александра, но и от его желания. Как мы видим, игроки, добившиеся чего-то в РПЛ, часто не спешат ехать за рубеж», — рассказал Игонин RT.

Ранее он высказал мнение о ситуации вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».

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