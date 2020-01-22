Игонин об аренде Кокорина в «Сочи»: лучше играть, чем сидеть на скамейке

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Бывший футболист «Зенита», а в настоящее время депутат законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин высказал мнение о ситуации вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
Игонин об аренде Кокорина в «Сочи»: лучше играть, чем сидеть на скамейке
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Если Кокорин будет играть в «Сочи» в основном составе, то, конечно, переезд пойдёт ему на пользу. Потому что в «Зените», похоже, не уверены, что место в основе для него там найдётся. Но, как известно, лучше играть, чем сидеть на скамейке», — рассказал Игонин RT.

Он отметил, что очень сложно сказать, в какой форме сейчас находится Кокорин.

«С одной стороны, прошло много времени после травмы, с другой — у Кокорина в течение долгого времени не было практики. Точно так же сложно что-то сказать и о его моральном состоянии — тут всё тоже очень индивидуально. А в последнее время было так много комментариев по Кокорину, что составить какую-то картину очень сложно», — добавил эксперт.

Ранее агент заявил, что Кокорин не собирается уходить из «Зенита» в аренду в «Сочи».

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