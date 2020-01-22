«Спартак» объявил о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»

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Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о переходе полузащитника Солтмурада Бакаева в казанский «Рубин».
«Спартак» объявил о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»
  • © spartak.com

Как сообщает пресс-служба «Спартака» между клубами было достигнуто соглашение, о переходе хавбека уже в зимнее трансферное окно.

20-летний полузащитник в начале января подписал контракт с «Рубином», и должен был присоединиться к казанской команде после окончания сезона.

Солтмурад Бакаев является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне он сыграл два матча в Российской премьер-лиге.

Ранее агент заявил, что Кокорин не собирается уходить из «Зенита» в аренду в «Сочи».

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