Ламбьель: в короткой программе ты должен просто выйти и показать, что умеешь

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Бывший швейцарский фигурист, а ныне тренер и хореограф Стефан Ламбьель рассказал, что не существует какого-то определённого секрета или стратегии для успешного выступления в короткой программе.
Ламбьель: в короткой программе ты должен просто выйти и показать, что умеешь
  • © Kiyoshi Sakamoto/AFLO
  • globallookpress.com

«Нет ведь никакой специальной стратегии и никаких секретов в том, чтобы быть успешным в короткой программе: ты должен просто выйти и показать, что умеешь. Нужна ли максимальная сложность? Не уверен. Даже если спортсмен выполняет в короткой программе самые сложные из четверных прыжков, такие как лутц и флип или лутц и риттбергер, это всего 40 секунд программы, которая длится почти три минуты. Это и шаги, и связки между элементами, и вращения — всё то, что делает программу программой. Во всяком случае, когда я разговариваю со своим спортсменом, то пытаюсь донести до него именно эту мысль: за две минуты пятьдесят секунд нужно постараться максимально хорошо отработать каждую секунду этого времени», — рассказал Ламбьель корреспонденту RT Елене Вайцеховской.

Ранее он высказал мнение, что в настоящее время место лидера в мужском одиночном катании остаётся вакантным.

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