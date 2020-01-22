Тренер об условиях для фигуристов на ЧЕ в Австрии: для спортсмена основная задача — выступать

Елена Водорезова, тренер российского фигуриста Артура Даниеляна, высказала мнение об условиях, созданных организаторами чемпионата Европы в австрийском Граце.

«Мы спортсмены, никогда такого не было, чтобы всё было комфортно. Да, некоторая праздничность отсутствует, но, на мой взгляд, в сложившейся ситуации организаторы сделали всё, что могли. Конечно, поначалу был некоторый шок — стадион в таком качестве. Но потом мы поняли, что здесь сделано всё для удобства спортсмена: разминочные зоны, раздевалки и, главное, хорошее качество льда. Я считаю, для спортсмена больше ничего не нужно. Но, конечно, жалко, что мало зрителей. Возможно, потому что далеко. Но для спортсмена основная задача — выступать, а комфорт ему никто не обещал», — заявила Водорезова RT.

Ранее она рассказала, возникали ли какие либо сомнения, отправлять Даниеляна на взрослый чемпионат Европы или же оставить его в этом сезоне в юниорах.