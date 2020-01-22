Фазелю не поступали предложения возглавить КХЛ

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Представитель Международной федерации хоккея (IIHF) сообщила, что главе Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелю не поступало предложений возглавить Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).
Фазелю не поступали предложения возглавить КХЛ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Мы очень рады, что Дмитрий Чернышенко назначен на должность вице-премьера России по спорту. Что касается господина Фазеля, то ни с какими предложениями на него никто не выходил, вообще никаких разговоров не было. У нас сейчас очень много другой работы, происходит множество событий: идёт юношеская Олимпиада, впереди чемпионат мира в Швейцарии, конгресс IIHF. Сейчас просто нет времени на такие вопросы. Скорее всего, никаких изменений не будет — всё останется как есть», — заявила представитель федерации.

Ранее сообщалось, что президент КХЛ Чернышенко занял должность вице-премьер-министра России.

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