Фазелю не поступали предложения возглавить КХЛ

Представитель Международной федерации хоккея (IIHF) сообщила, что главе Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелю не поступало предложений возглавить Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

«Мы очень рады, что Дмитрий Чернышенко назначен на должность вице-премьера России по спорту. Что касается господина Фазеля, то ни с какими предложениями на него никто не выходил, вообще никаких разговоров не было. У нас сейчас очень много другой работы, происходит множество событий: идёт юношеская Олимпиада, впереди чемпионат мира в Швейцарии, конгресс IIHF. Сейчас просто нет времени на такие вопросы. Скорее всего, никаких изменений не будет — всё останется как есть», — заявила представитель федерации.

Ранее сообщалось, что президент КХЛ Чернышенко занял должность вице-премьер-министра России.