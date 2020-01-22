«Ростов» заявил Мамаева на весеннюю часть сезона РПЛ
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Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Мамаев был приговорён к полутора годам лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы. 17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Вскоре после этого его контракт с «Краснодаром» был расторгнут, он стал свободным агентом.
28 сентября «Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым. Соглашение жёлто-синих с игроком рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон.
Ранее агент заявил, что Кокорин не собирается уходить из «Зенита» в аренду в «Сочи».