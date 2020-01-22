Платини занял должность в FIFPro
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Об этом сообщает L’Equipe, со ссылкой на AFP.
По словам главы FIFPro Филиппа Пья, Платини обладает уникальными навыками общения, знаниями, и является важным человеком, к которому будут прислушиваться.
Платини, занимавший должность президента УЕФА, в конце 2015 года был отстранён комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием послужил перевод от бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера суммы в 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счёт Платини в 2011 году. Впоследствии дисквалификацию сократили до четырёх лет, и он истекла в октябре 2019 года.
Ранее сообщалось, что ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини.