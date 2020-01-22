Платини занял должность в FIFPro

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини занял пост советника президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Об этом сообщает L’Equipe, со ссылкой на AFP.

По словам главы FIFPro Филиппа Пья, Платини обладает уникальными навыками общения, знаниями, и является важным человеком, к которому будут прислушиваться.

Платини, занимавший должность президента УЕФА, в конце 2015 года был отстранён комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием послужил перевод от бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера суммы в 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счёт Платини в 2011 году. Впоследствии дисквалификацию сократили до четырёх лет, и он истекла в октябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини.