ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини

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Международная футбольная федерация (ФИФА) подала в суд на экс-главу организации Зеппа Блаттера и бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.
ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

ФИФА обратилась в суд с требованием от Блаттера и Платини возместить 2 млн швейцарских франков, которые были переведены на счёт француза в феврале 2011 года. По мнению организации, деньги были необоснованно выплачены Платини.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Платини руководил УЕФА с 2007 по 2015 год. Оба руководителя лишились своих должностей в результате коррупционного скандала в ФИФА.

Ранее Блаттер заявил, что готов дать показания относительно выбора страны — хозяйки ЧМ-2022.

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