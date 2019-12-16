ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини

Международная футбольная федерация (ФИФА) подала в суд на экс-главу организации Зеппа Блаттера и бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

ФИФА обратилась в суд с требованием от Блаттера и Платини возместить 2 млн швейцарских франков, которые были переведены на счёт француза в феврале 2011 года. По мнению организации, деньги были необоснованно выплачены Платини.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Платини руководил УЕФА с 2007 по 2015 год. Оба руководителя лишились своих должностей в результате коррупционного скандала в ФИФА.

Ранее Блаттер заявил, что готов дать показания относительно выбора страны — хозяйки ЧМ-2022.