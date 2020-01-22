СМИ: В «Динамо» не уверены насчёт продления контрактов с Панченко и Каборе

В московском футбольном клубе «Динамо» сомневаются в необходимости продления контрактов с форвардом Кириллом Панченко и хавбеком Шарлем Каборе.

Как сообщает «Чемпионат», на данный момент наиболее вероятен уход обоих игроков.

Панченко стал футболистом бело-голубых в 2017 году, а Каборе — перед началом нынешнего сезона. В текущем розыгрыше чемпионата России Панченко сыграл 13 матчей и забил два мяча, а Каборе провёл 15 игр.

После 19 туров «Динамо» занимает восьмое место в РПЛ, набрав 24 очка.

Ранее сообщалось, что «Динамо» намерено расстаться с Жоаозиньо и Мигелом Кардозу.