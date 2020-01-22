СМИ: «Динамо» намерено расстаться с Жоаозиньо и Кардозу

Московский футбольный клуб «Динамо» хочет расторгнуть контракты с полузащитниками Жоаозиньо и Мигелом Кардозу.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Оба игрока перешли в стан бело-голубых в 2018 году.

Жоаозиньо в нынешнем сезоне сыграл 11 матчей в Российской премьер-лиге и сделал две передачи. Кардозу же провёл шесть матчей и забил один мяч в текущем розыгрыше чемпионата России.

После 19 туров «Динамо» занимает восьмое место в РПЛ, набрав 24 очка.

Ранее хет-трик Сильвестра Игбуна помог «Динамо» разгромить польский клуб в контрольном матче.