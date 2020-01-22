Ректор РГУФКСМиТ Тамара Михайлова оценила назначение Матыцина министром спорта

Ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ) Тамара Михайлова прокомментировала назначение Олега Матыцина на должность министра спорта.

Она рассказала RT, что знает Олега Матыцина более 20 лет.

По её словам, Матыцин прошёл в университете путь от студента до ректора.

Она заявила, что её не удивляет его назначение на пост министра. Михайлова отметила его высокий профессионализм и спокойный, дипломатичный метод работы.

«Олег Васильевич прошёл весь путь «от сохи», — рассказала RT Тамара Михайлова. — Он видел спорт как при СССР, так и при современной России. Он прекрасно знает изнутри, как что должно и как что не должно работать. Все мероприятия, которые он организовывал, всегда проходили на высочайшем уровне».

По мнению Михайловой, опыт организаций крупных соревнований и руководства международными организациями поможет Олегу Матыцину в разрешении текущих проблем российского спорта. У нынешнего министра отличная репутация среди своих коллег как в России, так и в мире.