СМИ назвали сумму, которую «Спартак» выплатил Ананидзе за расторжение контракта

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Стала известна сумма компенсации, которую московский футбольный клуб «Спартак» выплатил полузащитнику Джано Ананидзе за расторжение контракта.
СМИ назвали сумму, которую «Спартак» выплатил Ананидзе за расторжение контракта
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», хавбеку выплатили за расторжение соглашения €1 млн.

27-летний футболист является воспитанником «Спартака» и играл за основной состав с 2009 года. Он дважды покидал клуб на правах аренды: в сезоне-2013/14 играл в «Ростове» и с лета 2019 года — в «Крыльях Советов».

В общей сложности в его активе 16 голов и 17 результативных передач в 146 матчах за «Спартак».

Ранее «Спартак» официально объявил об уходе Ананидзе.

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