СМИ назвали сумму, которую «Спартак» выплатил Ананидзе за расторжение контракта
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- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс», хавбеку выплатили за расторжение соглашения €1 млн.
27-летний футболист является воспитанником «Спартака» и играл за основной состав с 2009 года. Он дважды покидал клуб на правах аренды: в сезоне-2013/14 играл в «Ростове» и с лета 2019 года — в «Крыльях Советов».
В общей сложности в его активе 16 голов и 17 результативных передач в 146 матчах за «Спартак».
Ранее «Спартак» официально объявил об уходе Ананидзе.