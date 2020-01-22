СМИ: Руководство «Зенита» встретится с Семаком из-за ситуации с Кокориным
- РИА Новости
Как сообщает Eurofootball, руководству сине-бело-голубых не понравилось, что специалист в СМИ выразил недовольство по поводу информации об аренде форварда Александра Кокорина в «Сочи».
Отмечается, что руководство не согласовало сделку с тренерским штабом, в то время как Семак рассматривает Кокорина как игрока стартового состава.
Ранее Семак дал понять, что аренда форварда Александра Кокорина в «Сочи» не была его инициативой.