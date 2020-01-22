Австралийский теннисист Кирьос заступился за расплакавшуюся Анисимову
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«Мне очень грустно от этого. Проявите милосердие и, пожалуйста, сочувствуйте. Это просто нечестно. Держись, Аманда», — написал Кирьос в Twitter.
Анисимова в первом круге турнира уступила Зарине Дияс из Казахстана со счётом 3:6, 6:4, 3:6. Отец американки Константин Анисимов скончался в августе 2019 года.
Ранее сообщалось, что Анисимова расплакалась из-за вопроса журналиста на Australian Open.