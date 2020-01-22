Австралийский теннисист Кирьос заступился за расплакавшуюся Анисимову

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Австралийский теннисист Ник Кирьос заступился за представительницу США Аманду Анисимову, которая после поражения в первом круге Australian Open расплакалась, услышав вопрос журналиста о смерти её отца.
Австралийский теннисист Кирьос заступился за расплакавшуюся Анисимову
  • © AFP7/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Мне очень грустно от этого. Проявите милосердие и, пожалуйста, сочувствуйте. Это просто нечестно. Держись, Аманда», — написал Кирьос в Twitter.

Анисимова в первом круге турнира уступила Зарине Дияс из Казахстана со счётом 3:6, 6:4, 3:6. Отец американки Константин Анисимов скончался в августе 2019 года. 

Ранее сообщалось, что Анисимова расплакалась из-за вопроса журналиста на Australian Open.

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