Австралийский теннисист Кирьос заступился за расплакавшуюся Анисимову

Австралийский теннисист Ник Кирьос заступился за представительницу США Аманду Анисимову, которая после поражения в первом круге Australian Open расплакалась, услышав вопрос журналиста о смерти её отца.

«Мне очень грустно от этого. Проявите милосердие и, пожалуйста, сочувствуйте. Это просто нечестно. Держись, Аманда», — написал Кирьос в Twitter.

Анисимова в первом круге турнира уступила Зарине Дияс из Казахстана со счётом 3:6, 6:4, 3:6. Отец американки Константин Анисимов скончался в августе 2019 года.

Ранее сообщалось, что Анисимова расплакалась из-за вопроса журналиста на Australian Open.