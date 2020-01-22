Теннисистка Анисимова расплакалась из-за вопроса журналиста на Australian Open

Американская теннисистка Аманда Анисимова после поражения на старте Australian Open расплакалась из-за вопроса журналиста о смерти её отца.

Как сообщает обозреватель Билл Симонс в своём Twitter, один из журналистов спросил спортсменку, как ей удаётся со всем справляться после смерти отца.

«Нам правда нужно говорить об этом сразу после матча?» — ответила Анисимова и расплакалась.

Анисимова в первом круге турнира уступила Зарине Дияс из Казахстана со счётом 3:6, 6:4, 3:6. Отец представительницы США Константин Анисимов скончался в августе 2019 года.

Ранее сообщалось, что американский теннисист Джон Изнер намерен жертвовать на борьбу с пожарами.