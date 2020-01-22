Теннисист Изнер восхитил мир намерением жертвовать на борьбу с пожарами

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Американский теннисист Джон Изнер переведёт 36,6 тыс. австралийских долларов ($25150) на борьбу с лесными пожарами в этой стране.
Теннисист Изнер восхитил мир намерением жертвовать на борьбу с пожарами
  • Reuters

Ранее спортсмен обещал перечислить на указанные нужды 25% от заработанных на Australian Open призовых. Еще по 100 австралийских долларов Изнер намеревался переводить за каждый эйс. В победном поединке против Монтейро американец сделал 46 эйсов, что увеличило сумму его пожертвования на 4,6 тыс., обратил внимание в своём Twitter журналист Бен Ротенберг. Он, правда, мог ошибиться с расчётами. Вероятно, Изнер, говоря о желании перечислять на борьбу с пожарами по $100 за каждую успешную подачу навылет, имел ввиду американские, а не австралийские доллары. В таком случае, сумма отчислений после прохода во второй круг турнира увеличится не на 4600, а на 6700 австралийских долларов.

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев одержал победу над австралийцем Кристофером О'Коннеллом в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

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