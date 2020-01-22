Никитин заявил, что игроки ЦСКА нашли правильное решение в сложной ситуации

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«С нашей стороны много было самоотверженных действий. Ребята не только мастерством, но и характером заслужили победу. В перерыве мы скорректировали некоторые моменты, ребята сами понимали, что сделали глупость. Про это я и сказал насчёт характера — в сложной ситуации они нашли правильное решение. Поэтому здесь иногда и накачка не нужна, ребята сами понимают всё», — приводит слова специалиста официальный сайт армейцев.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил «Динамо» в Минске в матче регулярного чемпионата КХЛ.