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«Спартак» уступил «Динамо» в Минске в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Московский «Спартак» уступил минскому «Динамо» в гостях в матче чемпионата КХЛ (3:4).
«Спартак» уступил «Динамо» в Минске в матче регулярного чемпионата КХЛ
  • РИА Новости

На быстрый гол минчанина Игоря Мартынова гости ответили шайбами Ильи Зубова и Робина Ганзла. Однако затем игроки «Динамо» отличились трижды подряд: это сделали Шейн Принс, Евгений Дадонов и Александр Китаров. «Спартак» в концовке оформил один гол, его автором стал Каспарс Даугавиньш. Интересно, что 12 января «Спартак» победил в Минске со счётом 5:1.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил СКА в Москве, дважды уступая по ходу матча КХЛ.

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