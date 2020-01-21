«Спартак» уступил «Динамо» в Минске в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московский «Спартак» уступил минскому «Динамо» в гостях в матче чемпионата КХЛ (3:4).

На быстрый гол минчанина Игоря Мартынова гости ответили шайбами Ильи Зубова и Робина Ганзла. Однако затем игроки «Динамо» отличились трижды подряд: это сделали Шейн Принс, Евгений Дадонов и Александр Китаров. «Спартак» в концовке оформил один гол, его автором стал Каспарс Даугавиньш. Интересно, что 12 января «Спартак» победил в Минске со счётом 5:1.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил СКА в Москве, дважды уступая по ходу матча КХЛ.