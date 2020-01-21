ЦСКА победил СКА в Москве, дважды уступая по ходу матча КХЛ

Московский ЦСКА на своём льду обыграл санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2).

Гости вышли вперёд в середине второго периода усилиями Василия Подколзина, но через пять минут Сергей Толчинский восстановил равновесие на табло. Всего минуту спустя Максим Карпов вновь приблизил СКА к победе. Однако в дебюте третьего периода Константин Окулов и Толчинский менее чем за минуту вновь перевернули ход схватки. У ЦСКА 76 очков и первая строчка в Западной конференции, у СКА — 69 зачётных баллов и второе место.

Ранее сообщалось, что шайба Евгения Дадонова и 29 сейвов Сергея Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Миннесоту» в НХЛ.