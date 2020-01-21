Шайба Дадонова и 29 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Миннесоту» в НХЛ

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«Флорида Пантерз» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Дадонова и 29 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Миннесоту» в НХЛ
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Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

Победу «Флориде» принесли шайбы Кейта Яндла, Александра Баркова, Евгения Дадонова, Винсента Трочека и Ноэля Аччари. Голкипер Сергей Бобровский отразил 29 бросков по своим воротам.

В составе «Миннесоты» забили Джаред Сперджен, Зак Паризе и Люк Канин, оформивший дубль.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» может расстаться с Бучневичем.

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