«Рейнджерс» вернул Шестёркина в свой фарм-клуб в АХЛ

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» вернул российского голкипера команды Игоря Шестёркина в свой фарм-клуб в Американской хоккейной лиге (АХЛ) — «Хартфорд Вулф Пжк».
«Рейнджерс» вернул Шестёркина в свой фарм-клуб в АХЛ
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба «Нью-Йорка».

В нынешнем сезоне Шестёркин сыграл в трёх матчах регулярного чемпионата НХЛ, отразив 92,9% бросков. 

Ранее тренер «Рейнджерс» высказался о травме Артемия Панарина.

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