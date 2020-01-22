«Рейнджерс» вернул Шестёркина в свой фарм-клуб в АХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» вернул российского голкипера команды Игоря Шестёркина в свой фарм-клуб в Американской хоккейной лиге (АХЛ) — «Хартфорд Вулф Пжк».
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба «Нью-Йорка».
В нынешнем сезоне Шестёркин сыграл в трёх матчах регулярного чемпионата НХЛ, отразив 92,9% бросков.
Ранее тренер «Рейнджерс» высказался о травме Артемия Панарина.
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