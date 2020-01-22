Тренер «Рейнджерс» высказался о травме Панарина

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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал травму российского нападающего команды Артемия Панарина.
Тренер «Рейнджерс» высказался о травме Панарина
  • Reuters

«Его беспокоила травма верхней части тела на протяжении примерно пяти дней. В течение дня вопрос его участия в матче c «Айлендерс» оценивался как 50 на 50. В конце концов такое решение показалось нам правильным. Не думаю, что травма Панарина носит долгосрочный характер», — приводит слова Куинна журналист Винс Меркольяно в своём Twitter.

Специалист также заявил, что Панарин должен восстановиться после перерыва на Матч звёзд НХЛ.

Россиянин из-за травмы пропустил встречу регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4). В текущем сезоне Панарин провёл 47 матчей, в которых набрал 68 очков, забросив 26 шайб и сделав 42 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Панарин не сыграет в Матче звёзд НХЛ 2020 года.

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