Гол Дадонова и 32 сейва Бобровского помогли «Флориде» одержать шестую победу кряду в НХЛ

«Флорида Пантерз» одолела «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Чикаго и завершилась в пользу гостей — 4:3.

В составе «Пантерз» хет-трик оформил Фрэнк Ватрано, а также отличился россиянин Евгений Дадонов. У хозяев шайбы забросили Кирби Дак, Патрик Кейн и Эрик Густафссон.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35.

Для «Флориды» эта победа стала шестой подряд.

Ранее два очка Андрея Свечникова помогли «Каролине Харрикейнз» победить «Виннипег Джетс» в НХЛ.