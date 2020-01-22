Гол Дадонова и 32 сейва Бобровского помогли «Флориде» одержать шестую победу кряду в НХЛ
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Встреча прошла в Чикаго и завершилась в пользу гостей — 4:3.
В составе «Пантерз» хет-трик оформил Фрэнк Ватрано, а также отличился россиянин Евгений Дадонов. У хозяев шайбы забросили Кирби Дак, Патрик Кейн и Эрик Густафссон.
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35.
Для «Флориды» эта победа стала шестой подряд.
Ранее два очка Андрея Свечникова помогли «Каролине Харрикейнз» победить «Виннипег Джетс» в НХЛ.