Два очка Свечникова помогли «Каролине» победить «Виннипег» в НХЛ

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Роли и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Джастин Уильямс, а также по одной шайбе забросили Мартин Нечас и Теуво Терявяйнен. У гостей единственный гол в свой актив записал Патрик Лайне.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами.

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ, несмотря на гол Павла Бучневича.