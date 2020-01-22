Два очка Свечникова помогли «Каролине» победить «Виннипег» в НХЛ

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«Каролина Харрикейнз» обыграла «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два очка Свечникова помогли «Каролине» победить «Виннипег» в НХЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Роли и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Джастин Уильямс, а также по одной шайбе забросили Мартин Нечас и Теуво Терявяйнен. У гостей единственный гол в свой актив записал Патрик Лайне.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами.

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ, несмотря на гол Павла Бучневича.

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