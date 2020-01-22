«Рейнджерс» потерпел поражение от «Айлендерс» в НХЛ, несмотря на гол Бучневича

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась в пользу гостей — 4:2.

В составе «Айлендерс» отличились Джош Бейли, Энтони Бовилье, Андерс Ли и Брок Нельсон. У хозяев голами отметились россиянин Павел Бучневич и Крис Крайдер.

Таким образом, «Айлендерс» прервали свою серию из трёх поражений.

В следующем матче «Айлендерс» сыграет с «Ванкувер Кэнакс», а «Рейнджерс» встретится с «Детройт Ред Уингз».

Ранее шайба Евгения Дадонова и 29 сейвов Сергея Бобровского помогли «Флориде Пантерз» обыграть «Миннесоту Уайлд» в НХЛ.