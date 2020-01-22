Панарин пропустил матч с «Айлендерс» из-за травмы

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не смог принять участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за травмы.

Как сообщает Yahoo Canada Sports со ссылкой на главного тренера «Рейнджерс» Дэвида Куинна, у Панарина обнаружена травма верхней части тела, которая сковывала действия россиянина в последних играх.

Отмечается, что Панарин может пропустить Матч всех звёзд.

В первом звене во встрече с «Айлендерс» вместо Панарина сыграл другой российский форвард Павел Бучневич.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» потерпел поражение от «Айлендерс» в НХЛ, несмотря на гол Бучневича.