Панарин пропустил матч с «Айлендерс» из-за травмы

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не смог принять участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за травмы.
Панарин пропустил матч с «Айлендерс» из-за травмы
  • Reuters

Как сообщает Yahoo Canada Sports со ссылкой на главного тренера «Рейнджерс» Дэвида Куинна, у Панарина обнаружена травма верхней части тела, которая сковывала действия россиянина в последних играх.

Отмечается, что Панарин может пропустить Матч всех звёзд. 

В первом звене во встрече с «Айлендерс» вместо Панарина сыграл другой российский форвард Павел Бучневич.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» потерпел поражение от «Айлендерс» в НХЛ, несмотря на гол Бучневича.

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