Васильев: падения Бойковой и Козловского на тренировке перед ЧЕ не стоит принимать во внимание

Известный тренер по фигурному катанию Олег Васильев поделился мнением о паре Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. Спортсмены готовятся выступить на чемпионате Европы в Граце.

«Сразу после приезда важно опробовать лёд, понять его размеры, качество, почувствовать особенности освещения катка, как звучит музыка и другие нюансы. Если же говорить о катании, оно бывает у спортсменов настолько разным, что никогда не угадаешь, что лучше. Можно тренироваться великолепно, сделать всё, но в таком случае есть опасность успокоиться и расслабиться сверх меры. Можно ошибаться и падать, и это тоже, по большому счёту, ни о чём не скажет», — заявил специалист в интервью RT.

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