Матыцин: каждый гражданин должен с гордостью говорить о российском спорте

Министр спорта России Олег Матыцин назвал свои основные задачи на новом посту.

«Хочу, чтобы каждый гражданин в России и за рубежом с гордостью говорил о российской национальной системе спорта в различных проявлениях, также надеюсь преодолеть кризис, который сегодня существует. Кроме того, необходимо стабилизировать положение по различным направлениям деятельности: это и подготовка кадров, и научные исследования, и спорт высших достижений, и массовый спорт, и международное сотрудничество. Каждое направление является очень важной составляющей общей картины деятельности министерства», — цитирует функционера «Чемпионат».

Матыцин отметил, что планирует учесть ошибки, допущенные предшественником, Павлом Колобковым, и развивать направления, успешно начатые командой предыдущего министра. Свою новую должность Матыцин планирует совмещать с президентским постом в Международной федерации студенческого спорта (FISU).

Ранее сообщалось, что президент КХЛ Дмитрий Чернышенко занял должность вице-премьера России.