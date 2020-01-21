«Очень большое обновление»: Путин о составе нового правительства России

Матыцин назвал работу на посту министра спорта России большой честью

Короткая ссылка
Президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин прокомментировал своё назначение на пост министра спорта России.
Матыцин назвал работу на посту министра спорта России большой честью
  • Reuters

«Для меня, скажу откровенно, всё это было неожиданно. Я взвесил все аргументы и понял, что это большое доверие на сегодняшний день, учитывая ту ситуацию, в которой находится развитие спорта в России. Принял решение, что мой опыт, багаж знаний и деятельность в различных сферах могут быть полезны, и дал согласие на работу в правительстве. Считаю это огромной честью, оказанной мне», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Матыцину 55 лет, в прошлом он возглавлял Российский спортивный студенческий союз, а также трудился ректором Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. Он профессионально играл в настольный теннис, имеет звание мастера спорта СССР. Также Матыцин является заслуженным тренером России по настольному теннису.

Ранее сообщалось, что президент КХЛ Дмитрий Чернышенко занял должность вице-премьер-министра России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить