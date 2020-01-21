Матыцин назвал работу на посту министра спорта России большой честью

Президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин прокомментировал своё назначение на пост министра спорта России.

«Для меня, скажу откровенно, всё это было неожиданно. Я взвесил все аргументы и понял, что это большое доверие на сегодняшний день, учитывая ту ситуацию, в которой находится развитие спорта в России. Принял решение, что мой опыт, багаж знаний и деятельность в различных сферах могут быть полезны, и дал согласие на работу в правительстве. Считаю это огромной честью, оказанной мне», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Матыцину 55 лет, в прошлом он возглавлял Российский спортивный студенческий союз, а также трудился ректором Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. Он профессионально играл в настольный теннис, имеет звание мастера спорта СССР. Также Матыцин является заслуженным тренером России по настольному теннису.

Ранее сообщалось, что президент КХЛ Дмитрий Чернышенко занял должность вице-премьер-министра России.