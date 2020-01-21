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Хачанов заявил, что может прекратить сотрудничество с одним из своих тренеров

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Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о возможных изменениях в своём тренерском штабе.
Хачанов заявил, что может прекратить сотрудничество с одним из своих тренеров
  • globallookpress.com

«В основном сейчас со мной будет ездить Фредрик Розенгрен. С Ведраном Мартичем пока ещё не определились, будем ли продолжать сотрудничество. Он немного устал. После двух лет крайне интенсивной работы, когда он ездил со мной практически на все турниры, он устал, и хочет побыть дома, набраться энергии. Потому сейчас будем смотреть. Основное время будет Фредрик. А относительно второго тренера ещё надо будет решить», — заявил Хачанов в интервью Eurosport

Россиянин в первом раунде Australian Open обыграл испанца Марио Вилелью-Мартинеса (4:6, 6:4, 7:6, 6:3) и в следующем раунде встретится со шведом Микаэлем Имером.

Ранее сообщалось, что Хачанов вышел во второй круг Australian Open.

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