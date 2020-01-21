Эксперт прокомментировал ситуацию с допинг-пробами Фары

Профессор социологии Астонского университета Эллис Кэшмор оценил отказ Британского антидопингового агентства (UKAD) передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы бегуна Мо Фары для их повторной проверки в рамках расследования деятельности его бывшего тренера Альберто Салазара.

«Отказывая в доступе, UKAD усложняет изначально простую ситуацию. Конечно, некоторые косвенные подозрения были и раньше. До начала сотрудничества с Салазаром Фара был довольно средним спортсменом и за семь лет стал одним из самых известных, заслуженных, почитаемых, а для многих ещё и одним из величайших британских спортсменов. Если о нём выяснится нечто ненадлежащее, это станет крайне болезненным ударом для местной лёгкой атлетики», — заявил Кэшмор RT.

Фара работал под руководством тренера Салазара с 2011 по 2017 год. Британец стал четырёхкратным чемпионом Олимпийских игр 2012 и 2016 годов на дистанциях 5 км и 10 км. Впоследствии Салазар был дисквалифицирован на четыре года за использование запрещённых методов.

Ранее сообщалось, что WADA пока не требовало от UKAD передать допинг-пробы Фары.