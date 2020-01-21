Мостовой оценил аренду Кокорина в «Сочи»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что решение «Зенита» отдать в аренду в «Сочи» форварда Александра Кокорина могло исходить от руководства санкт-петербургского клуба.

«Странно, когда тренер говорит, что он нужен, а потом его отдают. Я видел подобное во многих командах. Тебе в лицо говорят: «Какой ты сильный, какой ты хороший», а затем ты одну игру сидишь на скамейке, а вторую на трибуне. Мы не знаем, что прячется за спиной Семака. А там есть высшие инстанции, люди, которые руководят «Зенитом». Скорее всего, здесь связано что-то с этим. Отдавать Кокорина в «Сочи» было нужно, потому что клуб надо вытащить, всё-таки эту команду сделали, перевезли в Сочи, её же нужно как-то постараться удержать в РПЛ», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Также бывший футболист сборной России оценил шансы Кокорина попасть в состав национальной команды на чемпионат Европы — 2020.

«Поставьте себя на место тренера. Выходит Кокорин на поле и в первой игре забивает, во второй забивает, в третьей забивает, а в четвёртой здорово играет. Какие тогда вопросы к тренеру? Конечно, тогда его позовут. Всё зависит от игры», — добавил Мостовой.

Ранее эксперт прокомментировал аренду Кокорина в «Сочи».