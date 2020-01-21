Россиянка Вяхирева названа лучшей гандболисткой мира

Полусредняя сборной России по гандболу и клуба «Ростов-Дон» Анна Вяхирева победила в голосовании за звание лучшей гандболистки мира.

Голосование проводилось порталом Handball Planet. В опросе приняли участие 107 тыс. болельщиков, а также журналисты из 12 стран.

По итогам голосования Вяхирева набрала 48 очков. Второе место с отставанием в десять очков заняла норвежка Стин Бредал Офтедал. Третьей стала представительница Нидерландов Лоис Аббинг, выступающая также за «Ростов-Дон».

Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу заняла третье место на ЧМ и впервые за десять лет выиграла медали.