Россиянка Вяхирева названа лучшей гандболисткой мира

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Полусредняя сборной России по гандболу и клуба «Ростов-Дон» Анна Вяхирева победила в голосовании за звание лучшей гандболистки мира.
Россиянка Вяхирева названа лучшей гандболисткой мира
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Голосование проводилось порталом Handball Planet. В опросе приняли участие 107 тыс. болельщиков, а также журналисты из 12 стран.

По итогам голосования Вяхирева набрала 48 очков. Второе место с отставанием в десять очков заняла норвежка Стин Бредал Офтедал. Третьей стала представительница Нидерландов Лоис Аббинг, выступающая также за «Ростов-Дон».

Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу заняла третье место на ЧМ и впервые за десять лет выиграла медали.

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