Чесноков рассказал, как Шарапова может вернуть себе уверенность

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года в составе сборной России Андрей Чесноков высказал мнение о том, как Мария Шарапова может снова обрести уверенность в своей игре.
Чесноков рассказал, как Шарапова может вернуть себе уверенность
  • Reuters

«Шарапова сейчас играет примерно один матч в полгода, а уверенность приходит с победами, которых у неё просто нет»,— приводит слова Чеснокова ТАСС.

Он отметил, что когда уверенности нет, то нужно перед каждым ударом думать, как подойти к мячу, как отойти, как вынести ракетку.

«Ей сейчас стоит сыграть какой-нибудь небольшой турнир с более слабыми игроками. Марии нужна хорошая трудовая победа, чтобы вернуть уверенность. Она ведь такой игрок — вернулась после дисквалификации, обыграла после этого Симону Халеп. Да, её сейчас преследуют травмы, но нужно тренироваться и готовиться дальше», — добавил эксперт.

32-летняя Шарапова проиграла хорватке Донне Векич в первом круге Australian Open, что отбросит её за пределы топ-300 в рейтинге WTA, в котором она по состоянию на 20 января занимает 145-е место.

Ранее сообщалось, что глава ФТР назвал туманными перспективы Шараповой выступить на Играх-2020.

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