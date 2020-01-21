Глава ФТР назвал туманными перспективы Шараповой выступить на Играх-2020

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение о перспективах бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой выступить на летних Олимпийских играх 2020 года в японском Токио.

«На сегодняшний день её олимпийские перспективы выглядят туманно. В Олимпиаде же участвуют по рейтингу, хотя организаторы и могут представить уайлд-кард, для Шараповой теперь многое будет зависеть от физической формы»,— приводит слова Тарпищева ТАСС.

32-летняя Шарапова выступала на Олимпиаде всего один раз — в 2012 году на Играх в Лондоне, где стала серебряным призёром, уступив в финале американке Серене Уильямс.

По состоянию на 20 января Шарапова занимает 145-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее сообщалось, что Шарапова не знает, выступит ли она на Australian Open в 2021 году.