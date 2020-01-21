Шарапова не уверена, что выступит на Australian Open в 2021 году

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Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова не знает, выступит ли она на Australian Open в 2021 году.
Шарапова не уверена, что выступит на Australian Open в 2021 году
  • Reuters

«Я не знаю, сыграю ли я здесь в следующем году. Мне повезло, что я смогла выступить на турнире в этом году, благодарю организаторов за предоставление уайлд-кард. Трудно сказать, что произойдёт в это же время в следующем году», — приводит слова Шараповой пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

32-летняя Шарапова, занимающая 145-е место в рейтинге WTA, в матче первого круга уступила хорватке Донне Векич со счётом 3:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 21 минуту.

Ранее сообщалось, что Шарапова прокомментировала поражение от Векич в первом круге Australian Open.

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