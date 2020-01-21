Шарапова об игре с Векич на старте Australian Open: я старалась

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Россиянка Мария Шарапова прокомментировала своё поражение от хорватки Донны Векич в матче первого круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Шарапова об игре с Векич на старте Australian Open: я старалась
  • Reuters

«Я могу говорить о своих трудностях и тех вещах, через которые мне пришлось пройти в связи с травмой плеча, но это не в моём характере. Я была в игре. Я старалась. Мне пришлось нелегко. Игра прошла не так, как мне хотелось бы», — приводит слова Шараповой пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

По её словам, она не может сказать, что находится на правильном пути.

«Но выхода нет, остаётся лишь верить в себя, потому что если ты всё делаешь правильно, но не веришь в себя, то это плохая формула», — добавила 32-летняя россиянка.

Шарапова уступила Векич со счётом 3:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 21 минуту.

Ранее сообщалось, что Касаткина проиграла Киз в первом круге Australian Open.

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