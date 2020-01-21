Стали известны составы сборных России на юниорский и юношеский ЧМ по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал заявки национальных сборных команд на юниорский и юношеский чемпионаты мира.

На мировых первенствах, которые пройдут с 26 января по 2 февраля в швейцарском Ланзерхейде, заявлены:

— юниорская сборная (спортсмены в возрасте 19 лет — 21 год): Кирилл Бажин, Вадим Истамгулов, Саид-Каримулла Халили, Никита Матвеев, Даниил Серохвостов, Анастасия Гореева, Анастасия Халиуллина, Инна Худорожкова, Алина Кудисова и Анастасия Шевченко;

— юношеская сборная (спортсмены моложе 19 лет): Олег Домичек, Виталий Гатилов, Станислав Ильиных, Алексей Ковалёв, Алексей Зубарев, Амина Иванова, Любовь Калинина, Дарья Малышкина, Алёна Мохова и Виктория Петрова.

Ранее стало известно, сколько российских биатлонистов поедут на ЧМ в Антхольц.