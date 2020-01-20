Стало известно, сколько российских биатлонистов поедет на ЧМ в Антхольц

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, сколько спортсменов национальной команды отправятся на чемпионат мира 2020 года в итальянском Антхольце.
Стало известно, сколько российских биатлонистов поедет на ЧМ в Антхольц
  • РИА Новости

«Минимально шесть мужчин и пять женщин, но думаю, что будет запас ещё по одному человеку. Как минимум одна девочка», — цитирует Драчёва «Спорт день за днём».

Он также предположил, что могут быть включены по двое запасных, так как на мировом первенстве запланирована большая программа соревнований.

«В личных гонках участвуют по четыре человека», — добавил Драчёв.

ЧМ в Антхольце пройдёт с 13 по 23 февраля.

Ранее Драчёв заявил, что на ЧМ по биатлону сборная России будет выступать под своим флагом.

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