Тарпищев: у Шараповой нет нормальной подготовки

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Марии Шараповой в матче первого круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Тарпищев: у Шараповой нет нормальной подготовки
  • Reuters

«У Марии нет нормальной подготовки, всё время одни травмы. Прежде всего надо нормально избавиться от повреждений, а затем говорить о каком-то результате. Сейчас нет никакой системности, отсюда и три вылета в первых кругах на турнирах Большого шлема. Время бежит, молодые подрастают, а Мария топчется на месте», — приводит слова Тарпищева Sport24.

Он отметил, что сложно сказать, сумеет ли она вернуться на свой уровень.

«Самая большая проблема — нет стабильной подачи, от этого нет игры. К сожалению, время сейчас бежит против неё», — добавил глава ФТР.

Ранее сообщалось, что Шарапова не уверена, что выступит на Australian Open в 2021 году.

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