Чесноков: Медведев созрел для завоевания титула на Australian Open

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Экс-первая ракетка России Андрей Чесноков выразил мнение о том, что Даниил Медведев может одержать итоговую победу на Australian Open.

«На мой взгляд, Медведев созрел для победы в турнире «Большого шлема» и вполне может выиграть один из четырех турниров в этом году. Необязательно это произойдет на Открытом чемпионате Австралии, но психологически он готов к победе над любым соперником. Даниил способен стать сильнейшим игроком своего поколения», — приводят слова экс-спортсмена «Известия».

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России выразил опасение из-за победы Рублёва в Аделаиде.

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