Заслуженный тренер России выразил опасение из-за победы Рублёва в Аделаиде

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин поделился ожиданиями от выступления Андрея Рублёва на Открытом чемпионате Австралии после завоевания двух титулов на турнирах ATP.

«Победа Рублёва в Дохе хороша во всех смыслах. А вот турнир в Аделаиде, возможно, был лишним. Очень часто победа перед самым стартом «Большого шлема» чревата для игрока. Таких примеров очень много. Я всегда выступал за то, чтобы пропустить последнюю неделю и хорошо подготовиться к главному старту. С другой стороны, Рублёв заработал 250 очков — это выход в четвёртый круг Australian Open. Задача не самая простая. Поэтому я в любом случае рад его яркому старту в сезоне», — цитируют специалиста «Известия».

Ранее в финале соревнований Adelaide International российский спортсмен одолел южноафриканца Ллойда Харриса (6:3, 6:0). Титул турнира в Аделаиде стал для Рублёва вторым в сезоне и четвёртым в карьере, принеся ему $91,625 призовых.

Также сообщалось, что шестикратный победитель турниров Большого шлема назвал себя поклонником Даниила Медведева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить