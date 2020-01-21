Заслуженный тренер России выразил опасение из-за победы Рублёва в Аделаиде

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин поделился ожиданиями от выступления Андрея Рублёва на Открытом чемпионате Австралии после завоевания двух титулов на турнирах ATP.

«Победа Рублёва в Дохе хороша во всех смыслах. А вот турнир в Аделаиде, возможно, был лишним. Очень часто победа перед самым стартом «Большого шлема» чревата для игрока. Таких примеров очень много. Я всегда выступал за то, чтобы пропустить последнюю неделю и хорошо подготовиться к главному старту. С другой стороны, Рублёв заработал 250 очков — это выход в четвёртый круг Australian Open. Задача не самая простая. Поэтому я в любом случае рад его яркому старту в сезоне», — цитируют специалиста «Известия».

Ранее в финале соревнований Adelaide International российский спортсмен одолел южноафриканца Ллойда Харриса (6:3, 6:0). Титул турнира в Аделаиде стал для Рублёва вторым в сезоне и четвёртым в карьере, принеся ему $91,625 призовых.

Также сообщалось, что шестикратный победитель турниров Большого шлема назвал себя поклонником Даниила Медведева.