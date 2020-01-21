Джокович: до сих пор не осознаю, что со мной произошло

Теннисист Новак Джокович высказался о своей победе в первом круге Australian Open, которая стала для него 900-й в карьере.

«Конечно, я горжусь подобными достижениями. Но я стараюсь не забывать, что должен быть благодарен за возможность профессионально заниматься видом спорта, который очень люблю. Теннисную ракетку я впервые взял в руки, когда мне было четыре года. С тех пор прошло более 25 лет, однако я по-прежнему не могу осознать всего, что произошло со мной. Просто наслаждаюсь каждым моментом», — цитирует серба официальный сайт ATP.

Ранее Мария Шарапова заявила, что не собирается завершать карьеру.