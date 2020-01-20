Тренер «Сочи» выразил уверенность в готовности РПЛ к расширению

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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что приветствует планы по расширению Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.

«Планы расширить премьер-лигу приветствую. Собственно, этот вопрос был почти решён ещё год назад. Всем же понятно, что 16 клубов для России — слишком мало», — цитирует специалиста «Советский спорт».

По его мнению, российским игрокам больше начнут доверять при увеличении клубов. Он также считает, что в РПЛ найдут окна для дополнительных матчей, так как климат за последние годы изменился.

«Когда-то уже в середине ноября в футбол играть было нельзя. С появлением современных арен и глобальным потеплением многие проблемы отпали. И паузы в календаре надо сокращать. Финансы? Нашим клубам нужно учиться жить по средствам и стремиться к стабильности», — добавил Федотов.

Он подчеркнул, что в Европе есть много клубов с небольшим бюджетом, но они выживают за счёт работы с болельщиками, подготовки молодёжи и грамотных трансферов.

На данный момент в РПЛ выступают 16 команд, в чемпионате проводится 30 туров. 16 января общее собрание клубов лиги проголосовало за увеличение числа участников до 18 команд.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что нет экономической базы для расширения РПЛ.

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