Александрова призналась, что начала паниковать во втором сете стартового матча Australian Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время матча с представительницей Швейцарии Жиль Тейхманн на старте первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open.

«Если честно, сама не поняла, что произошло во втором сете. Вроде в какой-то момент всё нормально, а потом переворачивается с ног на голову. Думаешь, что всё плохо, начинаешь паниковать», — сказала Александрова в интервью Eurosport.

По её словам, в этот момент у неё появились ошибки, которых она не допускала в начале матча. Кроме того, она отметила, что ветер «играл» не в её пользу.

«Я рада, что всё так закончилось и я смогла уйти с корта. Какое качество воздуха? Сегодня он был абсолютно нормальный», — добавила Александрова.

Россиянка обыграла Тейхманн со счётом 6:4, 4:6, 6:2 и вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

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