Губерниев прокомментировал выступление сборной России по биатлону на Кубке мира

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении сборной России на минувших этапах Кубка мира по биатлону.

«Если я скажу, что отсутствие медалей не напрягает, то я совру. Но я всё-таки добавлю немного оптимизма. Мы только что плодотворно поговорили с президентом СБР Драчёвым. Спортсмены и тренеры получили нагоняй от руководителя — это касается и патронов, и инвентаря, и функциональной подготовки», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Он также отметил, что на данный момент необходимо проявить мудрость, так как не произошло ничего критического, национальная команда способна бороться в каждой гонке за медали.

«Ориентиром должен стать прошлый чемпионат мира, где мы выиграли три медали, но тогда не было побед. Нет их и в этом сезоне, а хочется. Как было бы здорово, чтобы эта победа пришлась именно на Антхольц!» — заявил Губерниев.

Чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце пройдёт с 13 по 23 февраля.

Ранее глава СБР оценил шансы Дмитрия Малышко попасть на ЧМ по биатлону.