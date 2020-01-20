Фетисов заявил, что футболист «Крыльев Советов» Соболев попросил о переходе в другой клуб

Председатель совета директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Фетисов заявил, что нападающий команды Александр Соболев сам попросил о трансфере в другой коллектив.

«Не секрет, что многие клубы — и российские, и зарубежные — проявляют интерес к Соболеву. Переход в одну из других команд — инициатива Александра и в настоящее время предмет переговоров», — цитирует функционера РИА Новости.

При этом он заявил, что клуб хочет сохранить форварда и предложил ему выгодные условия контракта.

«На сегодняшний день он остаётся игроком нашей команды и сейчас проходит сборы вместе с ней», — добавил Фетисов.

Соболев перешёл в «Крылья Советов» в январе 2018 года из «Томи». В нынешнем сезоне он сыграл в 18 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил десять мячей и отдал три голевые передачи.

После 19 туров «Крылья Советов» занимают 15-е место в РПЛ, набрав 18 очков.

Ранее в «Крыльях Советов» назвали цели на весеннюю часть РПЛ.